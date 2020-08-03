【札幌、小樽】道は３日、後志管内で２０代女性１人が新型コロナウイルスに新たに感染したと発表した。これとは別に小樽市も年代非公表の女性１人の感染確認を発表した。

道内の累計感染者は延べ１４５７人（実人数１４３８人）となった。