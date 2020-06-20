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函館市梁川町の高龍寺梁川法務所で２０日、人形・写真供養が行われた。１...
２０日正午ごろ、函館市海岸町のＪＲ北海道函館運輸所構内で、普通列車と...
【札幌】道は２０日、石狩管内の７０代女性が新型コロナウイルスに感染し...
【札幌】札幌市は２０日、札幌市内で７０代男性と、６０代女性の２人が新...
新型コロナウイルスの影響で延期されていたプロ野球が１９日、３カ月遅れ...
日本航空（ＪＡＬ）は１９日、一日２往復を減便していた函館―羽田線につ...
【八雲】道教委は１９日、八雲高校（菅原雅之校長）で同校１年の１学級３...
函館市椴法華地区が５月１０日に交通死亡事故ゼロ９０００日を迎えたのを...
【松前】松前町町内会連合会（佐藤均会長、２３団体）は１７日、道から環...
【七飯】大沼町の運送会社「羽衣運輸」（井上修社長）は１６日、来年度入...
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函館市排水設備指定業者協同組合（木村謙一理事長）は１８日、新型コロナ...
函館市旧イギリス領事館（元町３３）のローズガーデンで今年もバラが咲き...
函館市中央図書館は２０日、同館視聴覚ホールで本年度の第１回郷土の歴史...
【上ノ国】町の基幹作物で、昨年はじめて石狩市を抜き道内生産高１位とな...
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