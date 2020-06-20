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【札幌】札幌市は２０日、札幌市内で７０代男性と、６０代女性の２人が新...
新型コロナウイルスの影響で延期されていたプロ野球が１９日、３カ月遅れ...
日本航空（ＪＡＬ）は１９日、一日２往復を減便していた函館―羽田線につ...
【八雲】道教委は１９日、八雲高校（菅原雅之校長）で同校１年の１学級３...
函館市椴法華地区が５月１０日に交通死亡事故ゼロ９０００日を迎えたのを...
【松前】松前町町内会連合会（佐藤均会長、２３団体）は１７日、道から環...
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【札幌】道と札幌市は１９日、新型コロナウイルスに感染した道内の７０代...
【北斗】市内中野通地区で活動する「地域ふれあい広場中野くん家（ち）」...
【上ノ国】町の基幹作物で、昨年はじめて石狩市を抜き道内生産高１位とな...
２０日正午ごろ、函館市海岸町のＪＲ北海道函館運輸所構内で、普通列車と...
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○…函館市本町で２０年営業した「スナックでもどり」がこ...
毎年７、８月に国特別史跡の五稜郭跡を舞台に、函館の歴史絵巻を市民の手...
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で休止していた函館アカシヤ会（野村俊...
函館市共同募金委員会（水島良治会長）は、「中空土偶」と「函館夜景」を...