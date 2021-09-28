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北洋銀行（１０月１日、関係分） 本...
みちのく銀行（１０月１日、関係分） ...
北海道警察（関...
函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
函館市末広町に本店を構える老舗レストラン「五島軒」は３０日、定時株主...
電通北海道＝関...
◇新任あいさつ 函館税務署長 鈴木久志氏▽同副署...
渡島総合振興局...
木古内町（８月１日） ◇主査級...
◇新任あいさつ 函館財務事務所長 ...
【上ノ国】道の駅「上ノ国もんじゅ」は、町内１７軒の農家などが育てたジ...
日本と韓国の書家をはじめ、一般の園児から高齢者までが色紙にしたためた...
ＪＲ函館駅前のライブハウス「函館ＡＲＡＲＡ」（函館市若松町）はこのほ...
函館市が今年度から取り組んでいるキングサーモン（マスノスケ）の完全養...
渡島総合振興局と桧山振興局が２２日に公表した渡島、桧山管内の農作物生...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急対策「市事業者等特...
「薄く切ったオレンジを―」の歌詞で始まる故大瀧詠一氏のＪ－ＰＯＰの名...
Ｑ 戸籍に記載されていない子どもがいると聞きましたが、どのようなこと...
８月３０日にクマ１頭が目撃され、同日から臨時閉場している史跡大船遺跡...
次期衆院選の投票用紙が２７日、道選管事務局渡島支所（渡島総合振興局）...