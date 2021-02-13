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道警は３日、道警函館方面本部長に警察大学校交通教...
松前町（３１日） 退職（健康推進課...
函館海上保安部（１９日） 退職（函...
森町（１１日） 総務課長（子育て支...
北海道銀行（１２月１日） 今金支店...
北海道警察（関...
北海道警察（１１月６日） （関係分、...
函館市 （１０月１日） 保健所地域...
北海道銀行（１０月１日）＝道南関係分...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
中国の旧正月「春節」が１２日、始まった。函館・道南には例年、春節に合...
第一管区海上保安本部函館航空基地は１２日、函館市紅葉山町の矢別ダムで...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は１２日、２０２１年度当初予算案を発表し...
池田市長の任期最終年度となる２０２１年度当初予算案は、一般会計が今年...
国特別史跡の五稜郭をイルミネーションで彩る「五稜星の夢（ほしのゆめ）...
道警函館方面本部は１２日、特殊詐欺被害防止特別講演を同本部で行い、道...
【北斗】市は今年度、市内空き店舗・空き家を活用し、起業、開業を支援す...
道は、今年度の道社会貢献賞（交通安全功労者）と道善行賞（交通安全実践...
昨年１２月に設立された上ノ国町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」...
東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が、女性蔑視発言の責任...