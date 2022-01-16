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フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）は１５日から土、...
京都大学大学院生の兄が重度知的障害のある弟にカメラを向けたドキュメン...
北海道観光振興機構（本社・札幌、小磯修二会長）は、新型コロナウイルス...
登校拒否と教育を考える函館アカシヤ会（野村俊幸代表）は、１６日午後１...
【森】森水産加工業協同組合（佐藤善高組合長）は１５日午前１０時から、...
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第３日は１５日、函館フューチャーズとＦＵＮＫＹ ＳＴＵＦＦが対戦。Ｆ...
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バドミントンの第５４回北海道高校新人大会兼第５０回全国高校選抜大会南...
聞く側に心地よく響く言葉がある。政治の世界も例外ではなく、時には「お...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ４階）で１５日、...
【北斗】任期満了に伴う市長選は、１６日に告示（２３日投開票）される。...
２０２２年度大学入学共通テストが１５日、函館市内３会場を含む全国６７...
道は今年から、公用のスマートフォン（スマホ）を全職員に貸与し、テレワ...
患者に寄り寄り添う薬局を目指して２０１８年、五稜郭町に「トート相談薬...
函館市住宅都市施設公社は、２３日に函館公園ビジターセンター（青柳町）...