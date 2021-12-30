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■函館市 ◆実行寺（船見町１８の１８）＝３１日午後１１時４５分 ...
■函館市 ◆函館八幡宮 ３１日午後３時 大はらい・除夜祭 １日...
◆ＮＴＴ東日本北海道南支店 ２９日～３日休業。４日から通常営業 ...
函館の歴史的風土を守る会（歴風会、佐々木馨会長）は、道南在住の小中学...
函館市は２７日から、高校生のみを養育する世帯を対象にした「子育て世帯...
道交通安全推進委員会は飲酒運転の根絶に向け、道内の専門学校や短大、大...
■函館市 ◆市役所本庁舎・各支所（２９日～３日） ◆ごみ収集「ご...
■函館市 ◆消防出初め式（函館アリーナ）＝５日午前１１時 ◆成人...
◆丸井今井函館店（本町３２） ○３１日＝午前１０時～午後４時（食品...
◆函館中央郵便局（０５７０・０３５・９５５） ◇郵便窓口▽３１日～...
【七飯】来年３月に迫った任期満了に伴う七飯町長選（３月２２日告示、同...
【江別】中学バスケットボールの北海道新人大会南大会（道バスケットボー...
スポーツ担当になり３年目。昨秋以降、道内外への出張で地元選手の活躍を...
■経済的影響続く「コロナ禍２年目」（１～１２月） 「コロナ禍２年目...
新型コロナウイルスのＰＣＲ検査が受けられる、店舗型検査センターが２９...
大みそかを前に、函館市内のそば店は１年の締めくくりに欠かせない年越し...
１９８０年代のサッカー界を代表するスーパースターで、元アルゼンチン代...
日本政策金融公庫函館支店（豊川町、千田大貴支店長）はこのほど、新型コ...
〇…海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は２９...
第３０回全国小学生作文コンクール「わたしたちのまちのおまわりさん」（...