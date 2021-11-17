この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２０日午後１時半...
函館臨床福祉専門学校は２０、２１日の両日、午前１０時から函館蔦屋書店...
人気バイオリン奏者ＮＡＯＴＯさんと、ピアニストの清塚信也さんによる「...
函館市社会福祉協議会は、２９日午前１０時から花びしホテル（湯川町１）...
市立函館図書館の初代館長、岡田健蔵氏の著作物や図書館資料を基に元函館...
函館市中央図書館は２０日午後２時から、第７回郷土の歴史講座を開く。講...
道は２７日午後２時から、酒をテーマにしたオンラインセミナー（無料）を...
１０月から全国でピアノコンサートツアーを開いているピアニスト、中村天...
【厚沢部】町は、来年３月３１日まで認定こども園で勤務する会計年度任用...
函館市上湯川町４６のおにぎりあゆみ屋（野呂あゆみ代表）は開店５周年を...
【上ノ国】道指定有形文化財「円空作十一面観音立像」などを祭る上ノ国観...
新しい価値観のお菓子作りを通じ函館全体を元気に 登場以来愛され続ける函...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」と商業施設「男爵ラウンジ」は２０、...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二衆院議員（６２）＝道８区＝は１６日、枝野...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）は、活動に見合った対価を支...
【札幌】道立総合研究機構（道総研、田中義克理事長）と北海道信用保証協...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２０日午後１時半...
【七飯】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は１２日、元宮崎県...
【七飯】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...