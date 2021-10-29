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日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは３０...
函館産イワシの消費拡大を図るイベント「シエスタハコダテいわし祭り」（...
函館ＭＢ混声合唱団（小野紀子理事長）は３１日午後２時から、函館市民会...
函館空港（高松町）の国内線旅客ターミナルビルで３０、３１の両日、「函...
【森】森町消防本部は、来年４月１日採用予定の救急救命士２人を募集して...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木は、２８日午前９時半からコープさっ...
旧ロシア領事館を考える会（佐々木馨代表）は３０日午後１時半から、函館...
函館スイーツ推進協議会は「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産...
今年度の函館市民文化祭（市教委、市文化団体協議会、市文化・スポーツ振...
行政書士澤田淳一事務所は１１月３日午前１０時から、函館市総合福祉セン...
第２期函館市活性化総合戦略の進捗（しんちょく）状況を評価検証する、市...
函館大谷短大で１８日、函館市内の保育士がパネリストとして参加したオン...
３１日に迫る衆院選の投開票日に向け、函館市内の飲食店などは、投票率の...
◇明治安田生命杯ペア大会（２３日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ...
【鹿部】町は２５日、北海道電力、北海道電力ネットワークと「大規模災害...
今年３月に全線開通した函館新外環状道路空港道路（函館インターチェンジ...
函館市元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小屋」（北見伸子オーナー）は...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...