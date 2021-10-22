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【北斗】北海道新幹線建設促進道南地方期成会（会長・池田達雄北斗市長）...
函館市文化・スポーツ振興財団は、函館アリーナで２５日から開く「いきい...
函館市の農業体験施設「亀尾ふれあいの里」（米原町１２６）は２４日午前...
１階店舗スペースの活用が進む函館市大町の市営住宅・大町改良団地付近の...
函館の講釈師、荒到夢形さんが出演する「第４６回郷土資料館講談会」が２...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ、函館元町１４）は、２３日午前１０時か...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２３日午前９時半...
シエスタハコダテ（函館市本町）は２３、２４の両日、午前１０時から「シ...
函館演劇鑑賞会は２５日午後６時半から、第３１２回例会として、プレオム...
ＳＰＣグローバル（東京）などが主催する日本最大級のヘアコンテスト「Ｓ...
【北斗】全国地域安全運動最終日の２０日、函館中央署と函館中央地区防犯...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３日午...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は２８日午後６時半から、落語家の春風...
【乙部】今年度限りで閉校する栄浜小学校（安田善紀校長）の全校児童９人...
後志管内の北星学園余市高校の卒業生が、同校での体験談などを紹介する「...
日本画教室「一花（いちげ）の会」（安積（あさか）徹主宰）函館教室の水...
【北斗】２３日に名古屋国際会議場で開かれる全日本吹奏楽コンクール（全...
新型コロナウイルスの影響で北海道に発令された３度の緊急事態宣言。新規...
【七飯】函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、会員２６０社）はこのほど...