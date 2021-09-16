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行政書士澤田淳一事務所は１９日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
函館市美原２の飲食店「ウインド ハナレィムーン」は、１９日午後１時半...
函館市青年センター（千代台町、池田孝道センター長）は１８日から、道南...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、１７日から「地...
社会福祉法人侑愛会の多機能型事業所「クッキーハウス」と生活介護事業所...
金森赤レンガ倉庫（函館市末広町）は１８～２０の３日間、鉄道の楽しさを...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
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函館万年橋小学校（高橋吉隆校長、児童１４０人）で１５日、市立函館病院...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
子どもの居場所づくりや学習支援などに取り組む「函館圏フリースクールす...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
１８日に小樽市で開幕する女子サッカーの第３０回北海道選手権大会兼第３...
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◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...