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道立工業技術センター（函館市桔梗町）は６月９日午後１時半から、フォー...
生命保険文化センター（東京）は、「第５９回中学生作文コンクール」の作...
函館市は、市子ども・子育て会議の委員２人を６月１日から募集する。１４...
【七飯】函館七飯ゴンドラは６月１３日午前１０時半から、「森林浴・ノル...
函館合唱連盟（島聖子理事長、加盟１７団体）は６月６日午後２時から、第...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）が主催する、外国人留学生を対象とした...
コープさっぽろ社会福祉基金（札幌市）は今年度の「コープ地域福祉活動助...
函館植物研究会（宗像英明会長）は、２９日に学習会、３０日に観察会を開...
函館市は５月３１日、民生委員・児童委員世帯調査用閲覧名簿１枚（１７世...
■地域住民の健康増進に貢献 北斗市出身の元プロ野球選手で、現在は有...
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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３１日、新たな新型コロナウイルス...
函館市教委は３１日、函館亀田小学校で児童１人への新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は３１日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【上ノ国】ひやま漁協は５月２５日、町湯ノ岱神明地区の天野川支流神明ノ...