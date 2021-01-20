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北海道メンタル評議会（石橋美栄子代表）は２月３日午後１時半から、函館...
函館の歴史的風土を守る会（佐々木馨会長）は五稜郭タワーの臨時休業を受...
【江差】桧山振興局は３０、３１の両日、午前１０時半から午後３時まで、...
【上ノ国】町観光協会は、町内沿岸域で釣れた魚の大きさを競う「極寒の上...
Ｂ型肝炎感染者の救済に向けた全国一斉電話相談会が２３、２４の両日に開...
函館市文学館は２３日午後２時から、第３回「函館・文学の道しるべ」とし...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は２３日午後０時半から、...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は１７日午前１０時半...
函館市消防本部は、新年度採用の会計年度任用職員を１８日から募集する。...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之館長）は、２月１３...
渡島総合振興局は２月７日、首都圏在住者を対象に渡島管内の魅力をＰＲし...
函館市桔梗町の国道５号沿いにあるステーキ専門店「いきなり！ステーキ函...
【北斗】市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長）は１９日...
【福島】町議会定例会１月会議が１９日開会した。地域経済緊急支援事業費...
〇…１９日正午ごろ、函館市戸井地区の津軽海峡の上空で、...
函館市は、国の「防災とボランティア週間（１５～２１日）」に合わせて、...
函館労働基準監督署はこのほど、昨年１年間に同署管内で発生した同署管内...
沿道や観光施設などを手作りワックスキャンドルで彩るイベント「シーニッ...
■上ノ国町湯ノ岱、湯ノ岱町内会長 鈴木廣昭さん（６６） 道職員だっ...
函館五稜郭病院（中田智明院長）は新型コロナウイルスによる発熱患者の増...