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ＮＰＯ法人北海道社会的事業所支援機構（札幌）は２３日午後１時半から、...
函館市は、２０２１年度採用の会計年度任用職員採用試験の申し込みを１４...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１２日午前１０時から函館市総合福...
函館市シルバー人材センターは、毎年恒例で会員が行う、包丁の研磨と木製...
函館市は、市緑化審議会の委員２人を１６日まで公募している。 市内在...
【森】森水産加工業協同組合の直売所「北の森町噴火湾」は、開店５周年を...
石川啄木が残した日記や短歌などの言葉をつないだ和太鼓朗読劇「君に与ふ...
函館市は１３、１９日の両日に開く予定だったプラスチックごみ削減啓発イ...
【木古内】町は、高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業申請手続きや、現地確...
道は、２４日午後２時から渡島総合振興局４階会議室で開く「地域別ＳＤＧ...
函館市が今年度予定する財務部関係分の市有地売却額の合計は９億８８２２...
渡島総合振興局と桧山振興局は８日、２０２０年度特別交付税の１２月交付...
【北斗】第４回市議会定例会は８日開会、会期を１１日までの４日間と決め...
函館市衛生試験所に８日、新型のＰＣＲ検査機器１台が納入された。新たに...
【七飯】第４回町議会定例会は８日開会し、会期を１０日までの３日間と決...
【森】森町議会１２月会議が８日開会し、会期を９日までの２日間と決めた...
第４回定例函館市議会は８日、本会議を再開。予算特別委員会（金沢浩幸委...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１０時４０分 ①新...
【上ノ国】町議会第４回定例会が８日開会した。この日は一般質問を行い、...
卓球の会長杯（函館卓球協会主催）の硬式の部団体戦が６日、函館アリーナ...