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函館市社会福祉協議会（市社協）は１２月９日午前１０時から、花びしホテ...
チャリティーバザール「第３９回呉美の市」（小林豊子きもの学院道本部、...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...
函館の地域福祉を考える会（須藤トヨ子会長）は、１５日午前１１時から午...
函館少年刑務所（函館市金堀町）などで受刑者が製作した家具類、日用品な...
函館公共職業安定所と函館市は、市内で介護保険事業所への就労を希望する...
地元就職を考える学生向けイベント「地元企業の先輩達とのトークセッショ...
【江差】南部桧山衛生処理組合は、来年４月１日採用の一般行政兼技術職員...
海上保安庁函館航空基地の新任機動救難士、宝蔵聖也さん（２８）＝鹿児島...
新型コロナウイルスの感染者が道内を含む全国で急増する中、同時流行への...
新型コロナウイルス感染者が道内で急拡大していることを受け、函館市など...
【札幌】鈴木直道知事は１３日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感...
【札幌】道内の神社６０７社を統括する北海道神社庁（札幌、芦原高穂庁長...
函館税関（堀地徹税関長）と公立はこだて未来大学（片桐恭弘学長）は１３...
函館市高盛町会（尾形廣治会長）が今年度の「北海道犯罪のない安全で安心...
函館市は１３日までに、市職員の給与と人事制度の見直し交渉について、市...
函館市中央図書館はこのほど、市内や近郊の小学生を対象とした「第４回市...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北海...