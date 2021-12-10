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【北斗】今年度の北斗市老人クラブ大会（市老人クラブ連合会主催）が２日...
函館市の深駒町会（中里勝平会長）は６日、同町会館で、災害時の避難所設...
函館市の神山町会（木村一雄会長）は７日、函館神山小学校区の共同学童保...
函館市町会連合会（松尾正寿会長）は７日、子どもたちの犯罪被害と交通事...
万代町会（永澤和枝会長）はこのほど、萬年寺や同町会館で防災総合訓練を...
弁天町会（宮越則雄会長）と弁天在宅福祉委員会（川﨑眞一代表）は７日、...
日吉町在宅福祉委員会（委員長・林原幸雄日吉町会長）の今年度第２回茶話...
西旭岡町在宅福祉委員会（高村純一郎委員長）は２９日、同町２丁目集会所...
深堀町会（大野忠雄会長）と学童保育所スマイルキッズクラブ（山本智子代...
堀川町在宅福祉委員会（古屋義昭委員長）は２７日、同町会館で会食会を開...
バドミントンの第７３回高体連函館支部新人大会（高体連函館...
函館市の第４回市議会定例会は９日、一般質問が始まり、５氏が登壇した。...
【福島】町日向の鉄工所経営、鳴海健児さん（８２）の町特産のコンブを使...
道飲酒運転根絶推進協議会は、今月を「飲酒運転根絶対策期間」と定め、道...
道福祉人材センター（札幌）は、１２日、１９日と来年１月２２日に今年度...
昔は何かを調べるとなると辞書や辞典を引いたものだが、ネット時代は「グ...
函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三理事...
■地域活性化の力になりたい 財務省北海道財務局の明瀬光司局長（６０）...
【福島】町は、新型コロナウイルス感染症の長期化や燃油代などの高騰が家...
【上ノ国】町は８日に開かれた町議会全員協議会で、今年１月２９日～３０...