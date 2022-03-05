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○…２０３０年度の開業を予定する北海道新幹線長万部駅について、長万部...
○…古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）の生け花体験教室「季節...
〇…七飯町と映像制作会社「ビデオ・ザ・キッド」（函館市...
○…函館市女性センター（東川町１１）は、４月１３日午前１０時から同セ...
○…函館市プログラミング教室の作品制作発表会が２６日、...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は３月１３日午後２時から、函館市芸術...
〇…日本郵便北海道支社（札幌）は、２８日からオリジナルフレーム切手「...
〇…日本気象協会（東京）は２４日、全国のサクラ（ソメイヨシノ）の開花...
○…社会福祉法人侑愛会は、聴覚障害者との意思疎通を図るために「手話通...
○…函館市北方民族資料館（末広町）は２７日午後１時半から、ミュージア...
函館市教委は４日、小学校、高校計５校で児童・生徒の新型コロナウイルス...
ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が激化する中、函館市内のウクライ...
道内に適用中の新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置が２１日ま...
【七飯】第１回定例町議会は４日、一般質問を続行し、１人が登壇。歳入歳...
函館看護専門学校（野又淳司校長）の２０２１年度卒業式が４日、マリエー...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は４日、卒業証書授与式を...
道は、今年度の道社会貢献賞（防災功労者）の受賞者に北斗市防災連絡会議...
函館市は４日、４月１日付の部長級人事を発表した。...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長、委員２１人）は４日...
函館市は４日、新型コロナウイルスワクチン３回目接種の３月下旬～４月分...