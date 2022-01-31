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〇…渡島総合振興局と北方領土復帰期成同盟渡島地方支部は、２月１～１０...
○…函館市青少年研修センター（谷地頭町、ふるる函館）は、２月５日午後...
〇…日本気象協会（東京）は２７日、今年の全国のサクラ開...
〇…札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（２～４...
○…道は２８、２９の両日、「男性育休と働き方北海道みらいフォーラム」...
〇…森町の障害者就労支援施設「わかば」の利用者５人が２１日、函館市陣...
○…函館ＹＷＣＡ（函館市松陰町）は、毎年好評の熊本県産...
〇…函館の俳句結社「艀（はしけ）俳句会」（都賀由美子代表）は、会誌「...
〇…日本郵便北海道支社（札幌）は、２１日からオリジナルフレーム切手「...
○…千島歯舞諸島居住者連盟函館支部（坂上範夫支部長）は、「北方領土の...
北海道付近で冬型の気圧配置が続いた影響で、渡島・桧山地方は３０日、断...
函館少年刑務所（金堀町）は３０日、２０代の男性受刑者１人が新型コロナ...
【北斗】南渡島消防事務組合は３０日、北斗消防署七重浜出張所の２０代男...
〇…建設業の高木組（函館市）はこのほど、同社の推進するＩＣＴ（情報通...
函館市文化団体協議会（文団協、鈴木大有会長）の加盟団体による展示、舞...
高級食パン専門店・ベーカリーワンカラット函館五稜郭店が２月１日、函館...
【木古内】町郷土資料館「いかりん館」（町鶴岡７４）で「寒中みそぎ祭り...
旧棒二森屋アネックスの建物を活用したＪＲ函館駅前のテナントビル・函館...
市民美術展「第２２回はこだて・冬・アート展」（函館市文化・スポーツ振...
【厚沢部】町は、人口減少や少子高齢化が進む地域の公共交通に、住民から...