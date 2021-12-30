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〇…函館市深堀児童館で２４日、サイエンス・サポート函館...
○…建設業の田中組函館支店（函館市吉川町、川合正人支店長）は２４日、...
〇…道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）の１年Ｂ組３４人がこのほど...
○…道は、道内中小企業がテレ―ワークを導入する際、就業...
〇…損害保険大手の損保ジャパン代理店の自動車整備工場でつくる「ＡＩＲ...
〇…渡島総合振興局は、函館山ロープウェイ山麓駅とＪＲ新...
〇…万代町在宅福祉委員会（委員長・永澤和枝万代町会長）...
〇…北斗市郷土資料館の特別展「北斗市縄文展」（後半）が、市総合分庁舎...
〇…民謡団体「函館悦山会」（小林基悦会主）は１２日、五島軒本店（末広...
〇…函館深堀中学校は１２月から、生徒玄関ホールに「ギャラリーＦ」を開...
【七飯】来年３月に迫った任期満了に伴う七飯町長選（３月２２日告示、同...
【江別】中学バスケットボールの北海道新人大会南大会（道バスケットボー...
スポーツ担当になり３年目。昨秋以降、道内外への出張で地元選手の活躍を...
■経済的影響続く「コロナ禍２年目」（１～１２月） 「コロナ禍２年目...
新型コロナウイルスのＰＣＲ検査が受けられる、店舗型検査センターが２９...
大みそかを前に、函館市内のそば店は１年の締めくくりに欠かせない年越し...
１９８０年代のサッカー界を代表するスーパースターで、元アルゼンチン代...
日本政策金融公庫函館支店（豊川町、千田大貴支店長）はこのほど、新型コ...
〇…海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は２９...
第３０回全国小学生作文コンクール「わたしたちのまちのおまわりさん」（...