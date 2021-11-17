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〇…新函館地方たばこ販売協同組合と日本たばこ産業（ＪＴ...
○…函館映画鑑賞協会は１９日に第２５２回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
〇…道は「道みんの日」（７月１７日）を広く道内外の人に知ってもらうた...
〇…遺愛女子高校英語科３年の３人がこのほど、北海道国際交流センター（...
〇…北斗大野中（生徒２８８人）に２日、新国立劇場合唱団（東京）が声楽...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表...
○…杉並町会（塚原昌一郎会長）と遺愛女子高校（福島基輝...
○…函館絵本の会「銀のふね」は８日午後１時半から、講演...
○…小林豊子きもの学院北海道（澤田親吾代表）と同講師会（佐藤豊美院会...
〇…道は「『森林の担い手』写真コンクール」でのフェイスブック（ＦＢ）...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二衆院議員（６２）＝道８区＝は１６日、枝野...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）は、活動に見合った対価を支...
【札幌】道立総合研究機構（道総研、田中義克理事長）と北海道信用保証協...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２０日午後１時半...
【七飯】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は１２日、元宮崎県...
【七飯】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は１２月４、１１の両日に開く連続...
函館臨床福祉専門学校は２０、２１日の両日、午前１０時から函館蔦屋書店...
人気バイオリン奏者ＮＡＯＴＯさんと、ピアニストの清塚信也さんによる「...