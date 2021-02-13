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〇…農林水産省は、新型コロナウイルス禍で窮地に立つ花きの需要を喚起す...
〇…函館市は、鍛神小学校と柏野小学校の両区で、４月から...
〇…ＪＲ新函館北斗駅（北斗市市渡１）の南口前に、今年も雪の滑り台がお...
〇…函館市は、２３日午前１０時から、東京外国語大の荒川洋平教授＝写真...
○…ＫＡＤＯＫＡＷＡの漫画誌「月刊ＡＳＵＫＡ」３月号で杉崎ゆきるさん...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は３月６、１３日の両日、午後１時...
〇…ワンコインで本格的なラーメンを提供する「嗚呼！ラー...
○…気象情報会社のウェザーニューズは４日、今年２回目のサクラ開花予想...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ、函館市元町）は、新型コロナウイル...
〇…函館市住宅都市施設公社は、新年度の「函館山自然観察ボランティア研...
中国の旧正月「春節」が１２日、始まった。函館・道南には例年、春節に合...
第一管区海上保安本部函館航空基地は１２日、函館市紅葉山町の矢別ダムで...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は１２日、２０２１年度当初予算案を発表し...
池田市長の任期最終年度となる２０２１年度当初予算案は、一般会計が今年...
国特別史跡の五稜郭をイルミネーションで彩る「五稜星の夢（ほしのゆめ）...
道警函館方面本部は１２日、特殊詐欺被害防止特別講演を同本部で行い、道...
【北斗】市は今年度、市内空き店舗・空き家を活用し、起業、開業を支援す...
道は、今年度の道社会貢献賞（交通安全功労者）と道善行賞（交通安全実践...
昨年１２月に設立された上ノ国町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」...
東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が、女性蔑視発言の責任...