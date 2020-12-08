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○…エッセイ集「はなばあさんの想い出雑記帳」を出版した函館在住の瀧沢...
○…函館市青少年研修センター（谷地頭町、ふるる函館）は２０２１年１月...
○…函館市青少年研修センター（谷地頭町、ふるる函館）は...
○…函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、新型コロナウイルス禍でも自宅...
○…徳川家康公を祭る北海道東照宮（陣川町、大谷仁秀宮司...
○…日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証生活サポートセンターは５...
〇…日本郵便北海道支社は、函館東郵便局（湯川町２）の窓口ロビーで「第...
〇…道運輸局函館運輸支局主催の海事施設見学会が２７日、津軽海峡フェリ...
〇…道はふるさと納税を活用し、骨髄ドナー支援に関する寄付金を募ってい...
〇…函館市昭和２の英語教育を取り入れた幼稚園「ヒーロー...
札幌管区気象台がまとめた北海道地方の秋（９～１１月）の天候状況による...
函館デザイン協議会（岡田暁会長、会員数４３）は、第２７回会員作品展を...
函館湯川小学校（畑中雅昭校長）の児童会役員の５、６年生５人が７日、戦...
女性奉仕団体の国際ソロプチミスト函館（三上謡子会長）は５日、遺愛女子...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１２日午前１０時から函館市総合福...
函館市シルバー人材センターは、毎年恒例で会員が行う、包丁の研磨と木製...
函館市は、市緑化審議会の委員２人を１６日まで公募している。 市内在...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道南の各市町で年始恒例の出初め...
○…日本弁護士会連合会（日弁連）と函館弁護士会は１０日、無料電話相談...
函館市は７日、２０２０年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が、前...