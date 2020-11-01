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〇…遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は３０日...
○…道内のバリアフリー化された観光施設などをまとめた「北海道バリアフ...
○…ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は２...
○…表千家童門会函館支部（渡邉兼一支部長）は２２日、函館市内の小学生...
〇…函館市亀田交流プラザ（美原１、中林尚子館長）は２５...
〇…函館元町ライオンズクラブ（藤野明信会長）はこのほど...
〇…輸入果物販売大手のドール（東京）は今月下旬から、血圧を下げる機能...
〇…奥尻町立奥尻高校（清水信彦校長）は３１日午後３時から、入学希望者...
〇…道は、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）内に開設した「道どさ...
〇…北斗市ふるさとかるた展（市教委主催）が２５日まで、同市公民館（本...
ラ・サール－合同 （ラグビー第２８回北海道高校新人大会函館支部予選会...
ラグビーの第２８回北海道高校新人大会函館支部予選会兼第２２回全国高校...
【北斗、七飯】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協...
２０２０函館マラソンコミュニティランニング（道南陸協、函館市など主催...
女子軟式野球チームの函館ドルフィンズ（内藤重彰氏代表）主催のベースボ...
「冬場の観光は北国特有の難しさや厳しさがある。需要を回復させる対策が...
２００８年に開発が始まった国産初の小型ジェット旅客機「ＭＲＪ＝三菱リ...
３日までの飛び石連休初日の１０月３１日、函館市内は絶好の行楽日和に恵...
第１５回世界に一冊だけの本・展（実行委主催）が１０月３０日から函館コ...
函館市教委と渡島総合振興局が今夏に展開したスタンプラリー「こども学芸...