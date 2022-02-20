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まちづくり千絵画教室（四戸拓康主宰）による絵画展が、函館市地域交流ま...
函館の歴史的風土を守る会（歴風会、佐々木馨会長）は１１日、末広町会館...
森町赤井川でアトリエ「陶希」を主宰する濱田啓塑さん（７３）の「うつわ...
「ぶんだんジョイントステージ」（函館市文化団体協議会、市文化・スポー...
【七飯】町本町４の渡辺ピアノ教室に通う正津尊（みこと）さん（１２）＝...
函館の歴史的風土を守る会（佐々木馨会長）が主催する写真公募展「第１９...
【札幌】函館出身のアート作家、上戸晶子さん（３５）＝横浜市＝の作品「...
【北斗】北斗市ゆかりの洋画家、鵜川五郎（１９１９～２００８年）の絵画...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は４日、第３...
函館市文化団体協議会（鈴木大有会長）の展示会「ぶんだんジョイントギャ...
新型コロナの感染再拡大が始まった先月、函館市内の大学が感染対策に力を...
【北斗】ハウスで栽培した軟白ネギの収穫と出荷作業が、市内の農家で進ん...
昨夏の記録的な暑さを受け２０２１年産水稲の生産で、５割の生産者が気候...
道教育大学函館校はこのほど、地域づくり支援実習の報告会をオンラインで...
渡島総合振興局と桧山振興局は２５日、道内外のバイヤーとのオンライン商...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに１０４人が新型コロナウイルス...
函館中央署などは１５日、函館市湯川地区の金融機関２カ所で、市民に特殊...
○…北斗市観光協会は、３月に開催する「北斗桜回廊」ボランティアガイド...
第９４回米アカデミー賞の４部門で候補作となっている映画「ドライブ・マ...
函館市松風町１６の「焼肉金剛苑」（宇美俊宏代表）はテークアウトで鍋や...