この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は２７日、函館朗読紀行Ｖｏｌ．１４「花...
【江差】町教委社会教育課地域文化係は３０日午前１０時から、町郷土資料...
札幌在住のデザイナー、山田聖さん（６７）が主宰するライオンアートクラ...
【江差】江差追分会では、会員や関係する人達とのつながりを強める「江差...
函館新聞社と日本将棋連盟函館中央支部は、毎年夏から秋にかけて渡島、桧...
函館出身で東京都在住の俳人、川越歌澄さん（４９）がこのほど、自身２冊...
津軽海峡フェリーは、函館市港町３の同社函館ターミナル２階で、２１日か...
函館を中心に活動するジャズバンド「ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ４（ヨシムラ・フ...
函館在住のピアニスト伊藤亜希子さんが２３日、函館市亀田本町の国道５号...
はこだてギャラリー（落合良治社長）の「夏のお宝掘り出し市」が２１日か...
★はこだて国際科学祭が開幕（２３日） １２回目の「はこだて国際科学祭...
スマートフォンへの過度な依存を防ぎ、親子が会話する時間を確保するきっ...
択捉島水産会（駒井惇助代表管理役）は２９日、「択捉島アイヌ民族を知る...
北海道東照宮（函館市陣川町８２、大谷仁秀宮司）で２７日、今年度例大祭...
陸上の第５３回道南中学校高校新人大会兼記録会第３戦（道南陸上競技協会...
サッカーの第１４回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯Ｕ―１５リーグ...
北海道六大学野球１部秋季リーグ（道学生野球連盟主催）第２節第１日は２...
立秋をとうに過ぎてなお、今年は厳しい残暑が続いている。函館地方気象台...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は２７日、函館朗読紀行Ｖｏｌ．１４「花...
函館駅前、大門地区の飲食店などでつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良...