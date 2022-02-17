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◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇七飯町 （１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...
◇北斗市 （１４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯...
◇木古内町 （１２日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （...
◇鹿部町 （９日）▽冬の町民ニコニコ健診（本別中央会館／前９時） ...
◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市（１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
函館の市街地模型作りを通じて感じた函館のまちづくりの課題や独自のアイ...
函館赤川小学校（長浦紀華校長）で７日、５、６年生約３０人を対象にオン...
函館工業高校建築科の３年生１３人と２年生１人の計１４人が、昨年１１月...
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