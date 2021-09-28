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◇北斗市 （２８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇北斗市 （２４日）▽消費生活相談（市役所／前１０時） （２５日）...
◇森町 （２４日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
◇北斗市 （２１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽法律相談...
◇長万部町 （２２日）▽脳の健康教室＆ふれあいサロン（町デイサービス...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午）▽就学時...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇森町 （１４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時５０分） ◇長...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽おはなし会（市...
◇北斗市 （１０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
【上ノ国】道の駅「上ノ国もんじゅ」は、町内１７軒の農家などが育てたジ...
日本と韓国の書家をはじめ、一般の園児から高齢者までが色紙にしたためた...
ＪＲ函館駅前のライブハウス「函館ＡＲＡＲＡ」（函館市若松町）はこのほ...
函館市が今年度から取り組んでいるキングサーモン（マスノスケ）の完全養...
渡島総合振興局と桧山振興局が２２日に公表した渡島、桧山管内の農作物生...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急対策「市事業者等特...
「薄く切ったオレンジを―」の歌詞で始まる故大瀧詠一氏のＪ－ＰＯＰの名...
Ｑ 戸籍に記載されていない子どもがいると聞きましたが、どのようなこと...
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次期衆院選の投票用紙が２７日、道選管事務局渡島支所（渡島総合振興局）...