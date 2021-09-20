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◇長万部町 （２２日）▽脳の健康教室＆ふれあいサロン（町デイサービス...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午）▽就学時...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇森町 （１４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時５０分） ◇長...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽おはなし会（市...
◇北斗市 （１０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇七飯町 （１０日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
◇北斗市 （７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８...
◇北斗市 （７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （８日...
◇七飯町 （３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
ＪＡＬ（日本航空）は２０日、機材繰りで函館―丘珠間２往復４便、函館―...
第７４回秋季北海道高校野球大会函館支部予選（道高野連など主催）の最終...
◇北斗市 （２１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽法律相談...
◇長万部町 （２２日）▽脳の健康教室＆ふれあいサロン（町デイサービス...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
第７４回秋季北海道高校野球大会函館支部予選最終日（９月２０日）オーシャ...