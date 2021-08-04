この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
市民後見人が実務的な知識を身に付けるための「市民後見人候補登録者フォ...
【札幌】北海道労働局（上田国士局長）は、子育て支援に熱心な企業をたた...
函館市内の老人クラブ函館老松会（後藤美代子会長）はこのほど、北海道国...
介護施設などでのボランティア活動に対し、換金できるポイントを付与する...
函館市と函館市社会福祉協議会が共催する今年度のくらしのサポーター養成...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の高齢者独居...
函館市共同募金委員会は２０２１年版の寄付金付きピンバッジを作製した。...
障害者やひきこもりの当事者を対象に農福連携事業に取り組むＮＰＯ法人「...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）に１２日、新たに車いす対応...
函館市地域包括支援センター運営協議会（齋藤征人会長）の今年度第１回会...
函館地区ハイヤー協会（横田有一会長、加盟３０社）は７月２９日、夜間の...
市立函館博物館（熊谷正館長）は７月３１日、講座「大森浜の貝で標本箱を...
函館在住の木版画家、佐藤國男さんの個展「宮沢賢治の世界を彫る」が、テ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感...
ＪＲ北海道によると、北広島市周辺の大雨の影響で４日同５時１０分現在、...
函館少年刑務所は４日、同刑務所の１０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
農林水産省が行う「国際果実野菜年２０２１」のオフィシャルサポーターに...
ＪＲ東日本などは、アテンダントの新型コロナウイルス感染を受け、営業を...
【森】第１回森町議会８月会議が４日、開かれた。岡嶋康輔町長は冒頭で、...
夏枯れの時期になってきたが、噴火湾方面ではチカが良化している。椴法華...