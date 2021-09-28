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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１７日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２７日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１３日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽６日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３０日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽９日＝...
【北斗】市教委は１０月１６日、小学生を対象に毎年恒例の「夜の図書館」...
◇第９回真砂杯（２６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
【森】森高校の魅力をＰＲしようと、同校生徒会と町地域おこし協力隊は、...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１日＝...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２８日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
【江差】町茂尻町の朝日新聞江差専売所の松崎浩所長（６８）が管理する「...