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函館タクシー（岩塚晃一社長）は、乗客に季節を感じてもらおうと、車内に...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）は９日、２０２０年４月から順次導入してき...
【乙部】町は１１月１日から、観光需要喚起策として「おとべ割」をスター...
【七飯】函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、会員２６０社）はこのほど...
【上ノ国】町内で地域活性化に取り組む「神の国ファンクラブ」（松原智史...
ＪＲ北海道は、年末年始期間の１２月３１日～来年１月４日の５日間、北海...
北海道オプショナルツアーズ（札幌）は、道南いさりび鉄道（函館、川越英...
【福島】道南の秘境「岩部海岸」や通称「青の洞窟」を周遊する岩部クルー...
道内外の観光関連事業者らが世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は１２日、車内を暗くし車窓の夜...
ＪＡＬ（日本航空）は１２日、機体整備のため函館発羽田行きの１便を欠航...
【福島】福島大神宮（常盤井武典宮司）で６日、年末年始に神棚などに祭る...
江差町観光まちづくり協議会と江差町は２２、２３の両日、函館蔦屋書店（...
【七飯】町は、新たな観光資源を掘り起こして誘客につなげようと、函館七...
【北斗】渡島総合振興局の納税功労者表彰式がこのほど、市役所で開かれ、...
市立函館保健所は１２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【札幌、旭川、小樽】道などは１２日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
七飯町産高級リンゴ「ななみつき」の今季初競りが１２日朝、函館市青果物...
【福島】福島大神宮（常盤井武典宮司）境内の鏡山相撲場にこのほど、戊辰...