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函館市は７日、２０２０年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が、前...
ＪＲ北海道は２日、２０２０年度第２四半期（４～９月）の線区別収支と利...
渡島総合振興局と道観光振興機構（札幌）は１１月３０日、同振興局で外国...
第一交通産業グループの「ことぶき第一交通」（函館市広野町）と「美咲第...
自衛官を対象とした「バス運転者業務説明会」（道運輸局函館運輸支局主催...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、１２月５日から２０２１年カ...
【仙台】ＪＲ北海道函館支社は１２月２日から、仙台ターミナルビル（宮城...
新型コロナウイルスの感染が広がる中で迎えた１１月の３連休（２１～２３...
【七飯】函館七飯スノーパークを運営する鈴木商会（東京、鈴木一正社長）...
日本航空（ＪＡＬ）がディズニー映画「ファンタジア」の公開８０周年を記...
札幌管区気象台がまとめた北海道地方の秋（９～１１月）の天候状況による...
函館デザイン協議会（岡田暁会長、会員数４３）は、第２７回会員作品展を...
函館湯川小学校（畑中雅昭校長）の児童会役員の５、６年生５人が７日、戦...
女性奉仕団体の国際ソロプチミスト函館（三上謡子会長）は５日、遺愛女子...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１２日午前１０時から函館市総合福...
函館市シルバー人材センターは、毎年恒例で会員が行う、包丁の研磨と木製...
函館市は、市緑化審議会の委員２人を１６日まで公募している。 市内在...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道南の各市町で年始恒例の出初め...
○…日本弁護士会連合会（日弁連）と函館弁護士会は１０日、無料電話相談...
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