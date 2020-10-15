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ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響で鉄道需要の減少が続いているこ...
全日空（ＡＮＡ）、日本航空（ＪＡＬ）は８日、１１月の国内線運航計画を...
湯の浜ホテルなど市内７宿泊施設で１０月末まで、施設利用者を対象に相互...
ＪＲ東日本は６日、東北新幹線盛岡―新青森間（１７８・４キロ）の最高速...
函館バスは１日、冬期ダイヤ改正を実施した。函館西高校の生徒の需要増を...
国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベルキャンペーン」に１日、東京都...
函館市企業局交通部は１９９０年代に導入した市電の車体改良を計画的に進...
ＪＲ北海道などは２４日、年末年始に青函トンネル内（約５４キロ）で北海...
日本航空（ＪＡＬ）グループは、新型コロナウイルス拡大の影響で落ち込ん...
政府の国内観光喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で、１０月１日から東...
１７、１８の両日、岩見沢市などで開かれる少年野球のＫＩＮＧｏｆＫＩＮ...
函館バレーボール協会は１１日、函高専と白百合高で高校優秀選手の表彰式...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館合唱連盟（島聖子理事長）は、１７日午後２時半から市芸術ホールで第...
函館市縄文遺跡群保存活用協議会の今年度初会合が１３日、市南茅部総合セ...
ＪＲ北海道は１４日、年末年始に実施する北海道新幹線の青函トンネル内に...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響で鉄道需要の減少が続いているこ...
函館スイーツ推進協議会は、今月と１１月に函館市電を貸し切って街の散策...