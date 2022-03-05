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〇…「どら焼きのお店 スウィーツけやき」（函館市北美原２の２４の１３...
○…「ナガワ函館展示場」（函館市石川町２２６の４、函館...
○…コカ・コーラシステムは、コーヒーブランド「ジョージ...
○…「スイーツカフェ カロメリア」（函館市鍛治１の４８の２９の１、松...
○…花王（東京）は日焼け止め市場で人気のブランド「ビオ...
○…２０１４年からキッチンカーでたこ焼きを移動販売して...
○…アサヒ飲料（東京）は、「カルピス ＴＨＥ ＲＩＣＨ」「カルピス ...
○…「フルーツサンド専門店函果堂（かんかどう）」（長谷...
〇…キリンビバレッジ（東京）は、「果実のおいしさ」と「カラダにうれし...
○…「らぁ～めんＫＵＵ－ＢＥ（くうべ）」がこのほど、函...
函館市教委は４日、小学校、高校計５校で児童・生徒の新型コロナウイルス...
ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が激化する中、函館市内のウクライ...
道内に適用中の新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置が２１日ま...
【七飯】第１回定例町議会は４日、一般質問を続行し、１人が登壇。歳入歳...
函館看護専門学校（野又淳司校長）の２０２１年度卒業式が４日、マリエー...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は４日、卒業証書授与式を...
道は、今年度の道社会貢献賞（防災功労者）の受賞者に北斗市防災連絡会議...
函館市は４日、４月１日付の部長級人事を発表した。...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長、委員２１人）は４日...
函館市は４日、新型コロナウイルスワクチン３回目接種の３月下旬～４月分...