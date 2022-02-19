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【江差】桧山広域行政組合の照井誉之介理事長（江差町長）は１８日、江差...
渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールで「北海...
函館開発建設部は１８日、函館・江差自動車道北斗茂辺地インターチェンジ...
【札幌】道は１８日、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、道内全域...
函館市は新年度、一人親家庭で経済的不利益の解消につなげようと、養育費...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（紺谷克孝団長...
【長万部】渡島総合振興局は１６日、道が取り組む「スマート道庁」の一環...
函館市は新年度、スケートボードの屋内練習場の整備に向け、調査費を予算...
【札幌】道は１５日の新型コロナウイルスの対策本部会議で、２０日が期限...
【北斗】北斗市は１４日、２０２２年度の当初予算案を発表した。一般会計...
【江差】桧山広域行政組合の照井誉之介理事長（江差町長）は１８日、江差...
利用者に安心して施設を使ってもらおうと、「はこだてみらい館」（若松町...
〇…道立消費生活センター（札幌）と札幌弁護士会は、３月５日に共同で特...
札幌管区気象台は１７日、道内の向こう１カ月（１９日～３月１８日）の天...
渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールで「北海...
政府が北海道に適用している新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点...
山形県在住のニットデザイナー、百瀬雅子さんによる企画展「草木染の世界...
函館市内をはじめ、全国各地でホテルを展開する「ホテルテトラ」（梁川町...
渡島と桧山両教育局は１８日、２０２２年度の道内公立高校推薦選抜と中高...
函館市教委は１８日、小学校５校で児童の新型コロナウイルス感染を確認し...