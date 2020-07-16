この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市は、２０２１年の世界文化遺産登録を目指す「北海道・北東北の縄文...
国の空き家対策特別措置法に基づく「市空家等対策計画」（２０１６～２０...
函館市は１７日、市内の医療、経済機関などと共に新型コロナウイルス対策...
函館市は、市内小中学校に通う児童生徒約１万５０００人分のタブレット端...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は１３日、市内宿泊施設を利用した際に宿泊...
【江差】町は１３日、町役場で開かれた町議会全員協議会で、国の第２次補...
道は１５日、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）１階に道産品アンテ...
函館市は１０日、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた経済活動を本...
函館市は１０日、今年の市功労者に市の観光、経済の振興発展に長年貢献し...
【札幌】鈴木直道知事は１０日の定例記者会見で、道の新型コロナウイルス...
函館市とシステム開発のビックボイス（本社・東京、佐々木治郎社長）は１...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森...
◇北斗市 （１８日）▽おはなしひろば（茂辺地小／前１０時半） （１...
一般社団法人日本新聞協会では、家族や友人と新聞記事を読み、感想や意見...
七飯町では、３日に七飯産の高級牛肉（黒毛交雑種）のカットステーキが給...
【上ノ国】道の駅「上ノ国もんじゅ」は１８日から、同館２階テラスで、手...
【札幌】道と札幌市は１６日、札幌市で４人、胆振管内で１人、釧路管内で...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１１１人）の６年生２２人はこの...
アトピー性皮膚炎について 「アトピー性皮膚炎」に対して、どのような印...