函館新聞電子版

【速報】函館市で１０４人、１人死亡　渡島は６７人、桧山は４人

　市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに１０４人の新型コロナウイルス感染を確認、１人が死亡したと発表した。
　同保健所によると、市内の感染者は年代別で、１０歳未満１５人、１０代１８人、２０代６人、３０代９人、４０代２０人、５０代８人、６０代９人、７０代９人、８０代９人、９０代以上１人。男性４６人、女性５８人。
　無症状１３人、軽症８９人、中等症２人で、入院している１４人以外は入院など調整中。８２人に患者との接触歴があった。
　道は同日、函館市を除く渡島で６７人、桧山で４人の感染を確認。道南全体では計１７５人となった。
    Twitter
    Facebook
    LINELINE
    Mail

      社会

      道内で２７９３人感染

      [ 社会 ]

      　【札幌、旭川、小樽】道などは１９日、道内で新たに２７９７人が新型コロ...

      道内で２７９３人感染

      函館市５校でコロナ感染

      [ 社会 ]

      　函館市教委は１８日、小学校５校で児童の新型コロナウイルス感染を確認し...

      函館市５校でコロナ感染

      函館地検職員１人が感染

      [ 社会 ]

      　函館地検は１８日、職員１人（年代、性別は非公表）が新型コロナウイルス...

      函館地検職員１人が感染

      道内で２６５６人感染

      [ 社会 ]

      　【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、道内で新たに２６５６人が新型コロ...

      道内で２６５６人感染
      社会 記事一覧へ

      最新記事

      休日当番医２月２０日

      [ 休日当番医 ]

      　◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 　【小　児　科】石崎小児科...

      休日当番医２月２０日

      道内で２７９３人感染

      [ 社会 ]

      　【札幌、旭川、小樽】道などは１９日、道内で新たに２７９７人が新型コロ...

      道内で２７９３人感染
      最新記事一覧へ
      休日当番医
      渡島・檜山管内
      休日当番医２月２０日
      函館新聞電子版とは
      函館新聞 電子版 お申込み
      ご購読申し込み月は無料

      電子版 試読申し込み（１週間 無料）

      休刊日のお知らせ

      函館新聞宅配購読お申込み

      お試し（１週間）もございます。

      フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

      きょうの人生指針／誕生月占い

      最新ニュース

      新型コロナウイルスの状況（２月１９日）

      新型コロナウイルスの状況（２月１９日）

      函館市内で還付金詐欺事件発生、約５０万円だまし取られる

      函館市内で還付金詐欺事件発生、約５０万円だまし取られる

      道内で２７９３人感染

      道内で２７９３人感染

      【速報】函館市で１０４人、１人死亡　渡島は６７人、桧山は４人

      【速報】函館市で１０４人、１人死亡　渡島は６７人、桧山は４人

      渡島・桧山で１９日夜から大雪に注意を

      渡島・桧山で１９日夜から大雪に注意を

      木古内で火災、けが人なし

      木古内で火災、けが人なし

      松風町の焼肉・金剛苑、テークアウト販売スタート

      松風町の焼肉・金剛苑、テークアウト販売スタート

      奥尻消防署でパワハラ　桧山広域行政組合

      奥尻消防署でパワハラ　桧山広域行政組合

      みらい館、キッズプラザで抗菌・抗ウイルス施工

      みらい館、キッズプラザで抗菌・抗ウイルス施工

      いかぽっぽ／３月５日に消費者トラブル１１０番

      いかぽっぽ／３月５日に消費者トラブル１１０番

      北京2022 オリンピック【速報】

      日本、銀以上確定＝スイス破り初の決勝カーリング女子

      日本、銀以上確定＝スイス破り初の決勝カーリング女子

      森重は１６位―スピード男子１０００

      森重は１６位―スピード男子１０００

      【速報】坂本花織が銅メダル　フィギュア女子

      【速報】坂本花織が銅メダル　フィギュア女子

      【速報】日本が銅メダルを獲得　ノルディックスキー複合団体

      【速報】日本が銅メダルを獲得　ノルディックスキー複合団体

      【速報】高木美帆が五輪新で金　スピード女子１０００メートル

      【速報】高木美帆が五輪新で金　スピード女子１０００メートル

      日本女子が準決勝へ　カーリング

      日本女子が準決勝へ　カーリング

      鈴木、予選１５位で敗退―フリースタイル

      鈴木、予選１５位で敗退―フリースタイル

      【速報】カーリング女子　日本は米国を下して通算５勝３敗

      【速報】カーリング女子　日本は米国を下して通算５勝３敗
      オリンピック記事一覧

      最新動画

      らぁ～めんＫＵＵ－ＢＥ／〝こっさり系〟ラーメンをどうぞ

      Ｃａｆé樹～ＩＴＳＵＫＩ～／「ローストビーフピラフ」お薦め

      サロン・ド・リレア／最新機器で効果が実感できる施術

      鉄板焼　大門亭／本格鉄板焼きフルコースの店

      喫茶とバーとビリヤード　ライオンのサム／気軽にビリヤードを楽しんで

      動画一覧
      道南リサーチ
      周年特集バナー
      周年特集バナー

      ニュースカレンダー

      アクセスランキング

      アクセスランキング一覧

      道南市町村ニュース

      長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
      地域ニュース一覧

      紙面ビューア

      函館新聞紙面

      2月19日の紙面

      デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

      公式 Facebook
      公式 Twitter

      2月19日のイベント情報

      2022年2月のイベント
      ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

      関連サイト