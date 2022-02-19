【速報】函館市で１０４人、１人死亡 渡島は６７人、桧山は４人
同保健所によると、市内の感染者は年代別で、１０歳未満１５人、１０代１８人、２０代６人、３０代９人、４０代２０人、５０代８人、６０代９人、７０代９人、８０代９人、９０代以上１人。男性４６人、女性５８人。
無症状１３人、軽症８９人、中等症２人で、入院している１４人以外は入院など調整中。８２人に患者との接触歴があった。
道は同日、函館市を除く渡島で６７人、桧山で４人の感染を確認。道南全体では計１７５人となった。
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