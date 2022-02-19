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利用者に安心して施設を使ってもらおうと、「はこだてみらい館」（若松町...
札幌管区気象台は１７日、道内の向こう１カ月（１９日～３月１８日）の天...
山形県在住のニットデザイナー、百瀬雅子さんによる企画展「草木染の世界...
函館地検は１８日、職員１人（年代、性別は非公表）が新型コロナウイルス...
函館少年刑務所は１８日、２０代男性受刑者２人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、道内で新たに２６５６人が新型コロ...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１６３人が新たに新型コロナウ...
道南いさりび鉄道は１８日、線路除雪業務を行う４０代、６０代、７０代の...
函館市教委は１７日、市立の小・中学校計１０校で児童、生徒の新型コロナ...
【知内】知内町教委は１７日、知内小の児童が新型コロナウイルスに感染し...
【江差】桧山広域行政組合の照井誉之介理事長（江差町長）は１８日、江差...
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〇…道立消費生活センター（札幌）と札幌弁護士会は、３月５日に共同で特...
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渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールで「北海...
政府が北海道に適用している新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点...
山形県在住のニットデザイナー、百瀬雅子さんによる企画展「草木染の世界...
函館市内をはじめ、全国各地でホテルを展開する「ホテルテトラ」（梁川町...
渡島と桧山両教育局は１８日、２０２２年度の道内公立高校推薦選抜と中高...
函館市教委は１８日、小学校５校で児童の新型コロナウイルス感染を確認し...