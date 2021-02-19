【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス感染確認者数を発表した。札幌市２３人、道検査分が１３人、旭川市４人、小樽市２人で、函館の１人を含め道内全体で４３人だった。函館以外の渡島、桧山管内の感染者は確認されなかった。

道検査分の管内別内訳は石狩７人、空知３人、後志２人、留萌１人。

また、道は６０代女性と９０代女性が亡くなったと発表した。