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◇木古内町（１４日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （１...
◇北斗市 （１０日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１１...
◇北斗市（１２日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（７日）▽マイナンバーカード出張申請サポート（イオン上磯店／...
◇森町（６日）▽３カ月・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇七飯町（４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （５日）...
◇北斗市（３日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（３０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（８月２日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ...
◇七飯町（２９日）▽５歳児健診（保健センター／正午） ◇長万部町 ...
◇北斗市（１６日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽消費生活相談（同...
◇木古内町（１４日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （１...
函館市はこのほど、日常の健康作りに役立ててもらおうと、市民向け料理教...
函館を題材にした作品を数多く執筆している作家、谷村志穂さんを招いた函...
道南の書家でつくる「函玄社」（安保天壽会長）は７日、芸術ホールで９日...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）はこのほど、おひるごはんカフェｔａｏ...
新日本婦人の会函館支部（才門みほ子支部長）は９日、「平和展 手をつな...
市立函館保健所は１２日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...
【札幌、旭川、小樽】道などは１２日、道内で新たに４８０人が新型コロナ...
民謡の王様と呼ばれる江差追分の聖地で ほかでは味わえない異国の料理を...