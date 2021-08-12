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町村ガイド

町村ガイド・一般（６日～９日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（７日）▽マイナンバーカード出張申請サポート（イオン上磯店／...

町村ガイド・一般（６日～９日）

町村ガイド・健康（６日～９日）

[ 町村ガイド ]

　◇森町（６日）▽３カ月・６カ月児健診（保健センター／後０時半） 　◇...

町村ガイド・健康（６日～９日）

町村ガイド・健康（３日～５日）

[ 町村ガイド ]

　◇七飯町（４日）▽乳児健診（保健センター／正午） 　◇森町　（５日）...

町村ガイド・健康（３日～５日）

町村ガイド・一般（３日～５日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（３日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...

町村ガイド・一般（３日～５日）
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町村ガイド・一般（１３日～１６日）

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町村ガイド・健康（１３日～１６日）

町村ガイド・健康（１３日～１６日）

体にいい中華料理学ぶ　はこだて市民健幸大学料理教室

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谷村志穂さん、自著の「黒髪」朗読

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函玄社書道展で即興アトラクション

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「自然体」の大切さ力説　元トライアスロン選手・阿部さんトークイベント

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「核無き社会」実現訴える　新日本婦人の会が「平和展」

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函館市内で１４人新規感染　デルタ株疑い１４人

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道内で４８０人が感染　新型コロナ

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夏のグルメドライブ　江差町①／Ｃａｆé　香澄

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居酒屋かまだ／完全個室を２部屋用意

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