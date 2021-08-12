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函館市はこのほど、第２回「健康経営」の推進に関する意見交換会を、近藤...
市民後見人が実務的な知識を身に付けるための「市民後見人候補登録者フォ...
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函館市内の老人クラブ函館老松会（後藤美代子会長）はこのほど、北海道国...
介護施設などでのボランティア活動に対し、換金できるポイントを付与する...
函館市と函館市社会福祉協議会が共催する今年度のくらしのサポーター養成...
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函館市共同募金委員会は２０２１年版の寄付金付きピンバッジを作製した。...
障害者やひきこもりの当事者を対象に農福連携事業に取り組むＮＰＯ法人「...
民謡の王様と呼ばれる江差追分の聖地で ほかでは味わえない異国の料理を...
函館学講座（函館短大主催）が７日、同短大で開かれ、食物栄養科の藤井寿...
函館厚生院看護専門学校（本橋雅寿学校長）は７日、オープンキャンパスを...
認知症の人やその家族、福祉の専門職、若い世代の人がつながりを持ち、健...
函館市文化・スポーツ振興財団は７日、市民会館小ホールで夏休み特別企画...
環境負荷を抑え、小規模で持続可能な林業の在り方について学ぶセミナー「...
代表の幅崎信秀さんが、金融機関、ハウスメーカー、不動産会社などでの勤...
１７の構成資産からなる「北海道・北東北の縄文遺跡群」のうち、三内丸山...
「この時期の開催は本当にアスリートファーストなのか」。連日、日本選手...
函館市企業局交通部によると、函館市電の６月の乗客数は前年同月比約４％...