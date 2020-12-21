この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北海...
函大有斗－帯広三条（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
大妻－岩見沢緑陵（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
函大有斗－北広島（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
春高バレーにつながる第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
【北斗】函館バレーボール協会は１日、北斗市総合体育館で中学優秀選手の...
【北斗】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...
【北斗、七飯】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協...
函館市は、結婚を希望する若者を対象に出会いの場を創出する体験型イベン...
英国の豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」を保有するプリンセス・クル...
亀田本町第四町会（野村喜一会長）は２０日、サンタクロースに扮した役員...
道は、今年度の水産林務部関係の道社会貢献賞と道産業貢献賞を決め、渡島...
つい最近も触れたが、今年は新型コロナウイルスの感染に翻弄された一年だ...
２０２１年５月に２５周年を迎える函館市民映画館シネマアイリス（本町）...
自分でプログラミングした通りにドローンを飛ばす体験ワークショップ「プ...
○…ロシア極東大函館校（イリイン・セルゲイ校長）は学生...
函館市文化・スポーツ振興財団は２０日、市芸術ホールで「ハコダテ・ウイ...
函館市中央図書館で１９日、子ども向けイベント「図書館ｄｅクリスマス ...