この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館ソフトテニス連盟（道下邦雄会長）は１５日、サン・リフレ函館で中学...
テニスのＪＰＴＡジュニア・トーナメント北海道地区大会（日本プロテニス...
テニスの交流団体戦大会（函館テニス協会主催）が１０月２５日、千代台公...
ソフトテニスの第２１回柳沢勝杯争奪納大会（函館ソフトテニス連盟主催）...
テニスの吉田杯秋季道南ジュニア大会（函館テニス協会主催）がこのほど、...
ソフトテニスのゴーセン杯南北海道高校研修大会がこのほど、千代台公園テ...
ソフトテニスの第３回ナガセケンコー杯争奪秋季加盟団体対抗大会（函館ソ...
テニスのヨネックス杯秋季オープンダブルス大会（函館テニス協会主催）が...
テニスの高体連函館支部選抜大会は１５、１６の両日、千代台公園テニスコ...
テニスの高体連函館支部選抜大会が１４日、千代台公園テニスコートで開幕...
江差追分会函館声徳会支部の内村徳蔵支部長（７２）と妻の悦子さん（同）...
函館市がまとめた０～１８歳の子どものさまざまな悩みに応じる「子どもな...
函館看護専門学校（野又淳司校長）は９日、第３２回生決意式を同校で開き...
経済的困窮世帯の家賃を補助する「住居確保給付金」の函館市内の支給決定...
市立函館保健所は９日、市内在住の６０～８０代の男女７人（無職）が新型...
出村ゆかり氏（市政クラブ） 今年度のがん検診の受診状況は。 大泉潤...
【江差】第４回町議会定例会が９日開会した。会期を９日のみとし、昨年度...
渡島・桧山管内の公共サービス職員が加盟する自治労道南地方本部（角田晃...
【北斗】第４回市議会定例会は９日も一般質問を継続。市は希望通りの保育...
【七飯】第４回七飯町議会定例会は９日、本会議を続行。町峠下の道の駅「...