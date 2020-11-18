函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 11月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    テニス

    テニス 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    発熱時の受診　車内待機を　函館市夜間急病センターが感染対策強化

    発熱時の受診　車内待機を　函館市夜間急病センターが感染対策強化

    飲酒運転根絶へ　道警やキリンビールがキャンペーン

    飲酒運転根絶へ　道警やキリンビールがキャンペーン

    上磯中吹奏楽部、管楽合奏コンテストで審査員特別賞

    上磯中吹奏楽部、管楽合奏コンテストで審査員特別賞

    「函館には人を呼び込む力」谷口道財務局長が来社

    「函館には人を呼び込む力」谷口道財務局長が来社

    学習塾「個別指導Ｑ」、速読全国大会で４連覇

    学習塾「個別指導Ｑ」、速読全国大会で４連覇

    不登校生徒の支援学ぶ　市教委、オンラインでシンポ

    不登校生徒の支援学ぶ　市教委、オンラインでシンポ

    ＤＶと性暴力根絶を　函館市役所でパネル展

    ＤＶと性暴力根絶を　函館市役所でパネル展

    感謝の思い込め清掃活動　亀田南地区少年野球親睦会

    感謝の思い込め清掃活動　亀田南地区少年野球親睦会

    高、女子単で連覇　高体連卓球支部大会

    高、女子単で連覇　高体連卓球支部大会

    子育て支援の現場体感　函短大保育学科、神山児童館で学外授業

    子育て支援の現場体感　函短大保育学科、神山児童館で学外授業

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    11月18日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    11月18日のイベント情報

    2020年11月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク