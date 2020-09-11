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テニスの村岡杯ミックスダブルス（函館テニス協会主催）が８月２３日、千...
ソフトテニスの高体連函館支部秋季大会は最終日の２８日、千代台公園テニ...
ソフトテニスの高体連函館支部秋季大会が２６日、千代台公園テニスコート...
テニスの夏季オープンダブルス大会（函館テニス協会主催）がこのほど、千...
日本女子テニス連盟北海道支部函館地区（半海洋子地区長）は１９日、千代...
ソフトテニスの第４回高校交流函館大会がこのほど、千代台公園テニスコー...
テニスの高体連選手権代替大会（函館テニス協会主催、高体連函館支部テニ...
ソフトテニスの中学夏季大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９日、千代台...
ソフトテニスのジュニア研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が８日、千...
テニスの第２６回遠藤杯夏季道南ジュニア大会（函館テニス協会主催）が３...
電源開発（東京）は１０日、青森県大間町で建設中の大間原発について、安...
電源開発が青森県大間町に建設中の大間原発をめぐり、函館市が国と同社に...
函館市と函館屋外広告業協同組合（平山孝敏理事長）は１０日、市内本町地...
みちのく銀行（本店・青森市）は、ＮＴＴドコモが提供するスマホ決済サー...
千秋庵総本家（函館市宝来町）は１０日から、ＪＲ函館駅前の千秋庵菓寮ハ...
函館高専（伹野茂校長）は、１０月１７、１８の両日に開く、入学を検討す...
函館新聞社は今月２６日、午後１時から同４時まで函館北洋ビル８階ホール...
函館市病院局は１０日、新型コロナウイルス感染が全国的に収束していない...
函館市は１０日、再整備事業を進める西部地区で空き地や空き家などの流通...
先日、車で五稜郭公園の周辺を通りかかった際、観光客とみられる人々が五...