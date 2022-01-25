函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    卓球

    卓球 記事一覧へ

    最新記事

    北斗市　池田市長に当選証書授与

    [ 政治・行政 ]

    　【北斗】市選管（種田信二委員長）は２４日、１６日に無投票再選を決めた...

    北斗市　池田市長に当選証書授与

    いかぽっぽ／ロケット打ち上げ体験

    [ いかぽっぽ ]

    　〇…森町の障害者就労支援施設「わかば」の利用者５人が２１日、函館市陣...

    いかぽっぽ／ロケット打ち上げ体験
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    大門地区の歴史振り返って　函館駅前ビルで写真・パネル展

    大門地区の歴史振り返って　函館駅前ビルで写真・パネル展

    北斗市　池田市長に当選証書授与

    北斗市　池田市長に当選証書授与

    函館駅前再開発に関する市民説明会を延期

    函館駅前再開発に関する市民説明会を延期

    誠意込めもてなしを　道観光振興機構がインバウンド対応研修会

    誠意込めもてなしを　道観光振興機構がインバウンド対応研修会

    ２７日から函館市内で「ウォルトマーケット」サービス開始　生鮮食料など２０００品目宅配

    ２７日から函館市内で「ウォルトマーケット」サービス開始　生鮮食料など２０００品目宅配

    函館山ロープウェイ、２５日から時間短縮営業

    函館山ロープウェイ、２５日から時間短縮営業

    いかぽっぽ／ロケット打ち上げ体験

    いかぽっぽ／ロケット打ち上げ体験

    凍結した五稜郭の堀に侵入者　公園事務所「絶対やめて」

    凍結した五稜郭の堀に侵入者　公園事務所「絶対やめて」

    ショパン国際ピアノコンクールアジア大会に高田君と藤井さんが出場

    ショパン国際ピアノコンクールアジア大会に高田君と藤井さんが出場

    ゴール目がけシュート！　市民スケート場でホッケーゲーム満喫

    ゴール目がけシュート！　市民スケート場でホッケーゲーム満喫

    最新動画

    ラインナップ／上質な〝カフェ飯〟味わって

    ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『マルキチ食品』昆布巻

    めん処はなぶさ美原店／「あっさり塩らーめん」お薦め

    極旨のから揚／化学調味料不使用の空揚げ

    老舗味めぐり／佐々木豆腐店

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    1月25日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    1月25日のイベント情報

    2022年1月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト