この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館ラグビースクール（工藤篤校長）は１０月２５日、今季最後の屋外練習...
合同－函工 （ラグビー第２８回北海道高校新人大会函館支部予選会兼第２...
ラグビーの第２８回北海道高校新人大会函館支部予選会兼第２２回全国高校...
ラ・サール－合同 （ラグビー第２８回北海道高校新人大会函館支部予選会...
ラグビーの第２８回北海道高校新人大会函館支部予選会兼第２２回全国高校...
ラグビーの第２８回北海道高校新人大会函館支部予選会兼第２２回全国選抜...
タグラグビーの第２回なの花薬局カップ・全道タグラグビー大会２０２０（...
ラ・サール 北海道第３代表決定戦（第７３回北海道高校ラグビーフットボ...
ラ・サール 北海道第３代表決定戦（第７３回北海道高校ラグビーフットボ...
【帯広】第７３回北海道高校ラグビーフットボール南・北選手権大会兼第１...
【札幌】サッカーの第２６回北海道クラブユース選手権（Ｕ―１５）大会決...
【北斗】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...
函館在住の小説家、西川司さん（６２）が日雇いのアルバイト先でイラン・...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２６日午後１時半から、市総合福祉セン...
函館海上保安部（土屋康二部長）は２日、「灯台記念日」（１１月１日）に...
函館短大（猪上徳雄学長）は１０月２９日、保育学科の授業の中で「ＣＡＰ...
函館演劇鑑賞会は５日午後６時半から、第３０６回例会として、前進座によ...
函館市椴法華地区の「椴法華海鮮まつり」（実行委主催）が３日、市椴法華...
函館市内の高等教育機関などでつくる「キャンパス・コンソーシアム函館」...
「ブリに関する紙芝居の効果があると実感する」と話すのは、渡島総合振興...