この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
新体操の高体連秋季大会が１０月３１日、遺愛高体育館で行われた。個人競...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
【知内】町教委は１８日、第一町民プールで、ボードの上に立ちパドルを漕...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館アーチェリー協会（見付宗弥会長）は２、３の両日、根崎公園アーチェ...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館アーチェリー協会（見付宗弥会長）は、１０月２、３の両日、根崎公園...
函館市文化・スポーツ振興財団は、９月２５日午前９時から千代台公園で開...
【福井】全国高校総体の自転車は２３日、福井県大野市特設ロードレース・...
米国発祥の新しいスポーツ「カンジャム」を道南でも広めようと、国内初の...
北海道奎星（けいせい）会の木村蒼人会長（６６）＝函館市八幡町在住＝に...
遺愛女子高校吹奏楽局に所属する佐藤由渚さん（２年）がフルート部門（高...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
〇…北海道ユニセフ協会道南支部と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２...
国内生産量日本一を誇る、函館産コンブの魅力をＰＲする「函館真昆布展」...
函館市文学館でこのほど「文学のひととき」が初めて開かれた。函館出身の...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、１０月２５日から外来診療の「会計...
ネクスコ東日本北海道支社（札幌）は、今月１９日から利用できる道内高速...
【北斗】日本航空（ＪＡＬ）函館支店や函館空港所のスタッフ５人が１８日...
函館市内に４店舗を展開する老舗和菓子店、千秋庵総本家（本店・宝来町）...