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◇月例大会（１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子】▽Ａブ...
函館けいりんの「函館新聞社杯・オッズパーク杯争奪戦（ＦIナイター）」...
函館市文化・スポーツ振興財団は、９月１９日に千代台公園で開く「千代台...
函館市文化・スポーツ振興財団主催の「弓道を体験してみよう！」が７日、...
７～１０日の４日間、函館競輪場で「函館ミリオンナイトカップ」（ＧII...
第７回ペリー提督来航記念ヨットレース（南北海道外洋帆走協会主催、実行...
函館卓球協会相談役の笹浪博義さん（８０）はこのほど、自身が撮影したり...
全期間で無観客開催となった日本中央競馬会（ＪＲＡ）の函館競馬が１９日...
北斗市出身のガールズケイリン選手（１１２期）、成田可菜絵選手（３３）...
新型コロナウイルスの影響に伴い無観客で開催していた市営函館競輪は１３...
函館市病院局は２６日、市立３病院（函館、恵山、南茅部）の今年度４～６...
函館中央署（上野泰広署長）は２５日、七飯町上藤城の会社員、荒川賢（さ...
エア・ドゥは２６日、機材トラブルのため、函館発羽田行きの１便を欠航し...
道立函館高等技術専門学院（桔梗町４３５、鈴木一弘学院長）は、９月６日...
北斗市在住のフルート奏者、水上知歩さんと同市在住のピアニスト、桜田佳...
市立函館高校（谷川敬一校長）は２５日、同校で２年生による「プレゼンテ...
魚などの養殖技術の確立に向け、関係者が議論する「函館市魚類等養殖推進...
函館国際観光コンベンション協会は、観光客や函館・近郊の住民も楽しめる...
函館白百合学園中学高校（高橋眞理子校長）は、暑さ対策として来年度から...
サンマが獲れない。心配された通り厳しいスタートとなった。２３日に北太...